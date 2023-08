Neue Geschäftsstelle: Bergedorfs Grüne wechseln vom Sachsentor nach Bergedorf-Süd

Ins Erdgeschoss dieses Eckgebäudes an der Töpfertwiete richten Bergedorfs Grüne demnächst ihre Geschäftsstelle ein.

Bergedorf. Das erste „Hallo“ war „sehr freundlich“, hat Jennifer Jasberg festgestellt. Die Kreisvorsitzende der Bergedorfer Grünen wird demnächst mit der Geschäftsstelle der Partei vom seit zweieinhalb Jahrzehnten gewohnten Standort am Sachsentor 12 in die Töpfertwiete 28 umziehen. Und als neulich die Grünen-Verantwortlichen auf ihre neue Nachbarn trafen und denen von ihren Plänen berichteten, soll laut Jasberg der Empfang absolut harmonisch gewesen sein.

Es gibt einige gute Gründe, warum Bergedorfs Grüne aus der Einkaufsstraße ins etwas ruhigere Bergedorf-Süd wechseln. Den Plan gebe es schon länger, weiß Jennifer Jasberg, weil trotz zentraler Lage die Barrierefreiheit in der alten Geschäftsstelle völlig fehlte. Da müssen sich Gäste und Besucher eine extrem steile Treppe ins ersten Stockwerk hochkämpfen, um zu den beiden Mitarbeitern, Kreisgeschäftsführerin Eva Zwingenberger und Fraktionsgeschäftsführer Joachim Schöfer, zu gelangen.

Vom Sachsentor nach Bergedorf-Süd: Umzugstermin wohl noch im Spätsommer

Die neue Fläche unweit der Bergedorfer Straße (B5) sei sicher einladender für Besucher, für monatliche Vorstandstreffen, als Debattenort von Arbeitsgruppen und Jung-Grünen und zeitnah dann auch für die nächsten Wahlkampfvorbereitungen. Jasberg ordnet es ein: „Es ist keine Weltveränderung, aber es ist an der Töpfertwiete schon netter.“

Auf den ebenerdigen, etwa 60 Quadratmeter war zuletzt der „Top Second Hand“-Laden ansässig mit einer großen Fensterscheibenfront. Gefühlt, meint Jenny Jasberg, könne der neue Raum etwas kleiner als der alte sein, den die Bergedorfer Grünen 25 Jahren ihre Zentrale nannten. Der Mietvertrag – tatsächlich zahlt die Partei sogar etwas mehr als im Sachsentor – ist bereits unterschrieben. Umgezogen wird voraussichtlich im September. Es kann aber auch erst im Herbst der Fall sein. In jedem Fall ist an dem Eckgebäude zur Rektor-Ritter-Straße eine ordentliche Einweihungsparty vorgesehen, die dann auch noch entsprechend angekündigt werden soll.

Bergedorfs Grüne haben seit dem Jahr 2018 einen immensen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Waren es vor fünf Jahren noch 70 Mitglieder, werden aktuell etwa 140 gezählt. Die Bergedorfer Fraktion ist in diesem Jahr übrigens 40 Jahre alt geworden.

