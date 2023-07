Kulturtipps: Blues, Theater und Improvisation auf Bergedorfs Bühnen

Ein Streifzug durch die Clubs im Bezirk: Was der Donnerstag allen Interessierten an Kulturtipps zu bieten hat.

Gastiert am Donnerstag: Vanesa Harbek aus Argentinien, die „Queen of Latin Blues“.

Bergedorf. Ob Live-Musik, Theater oder Kunst: Bergedorf hat in Sachen Kultur viel zu bieten Und das gilt nicht nur für die Wochenenden. Besonders der Donnerstag hat sich in vielen Clubs und auf den Bühnen zum vielseitigen Kulturabend gemausert.

Auch in dieser Woche ist die Auswahl groß. Am 6. Juli locken gleich drei Events in die Clubs des Bezirks. Ein Highlight ist der Auftritt von Vanesa Harbek, der „Queen of Latin Blues“. Die Argentinierin singt und spielt ab 20 Uhr im rustikalen Happy Billard.

Kultur im Bezirk: „Queen of Latin Blues“ spielt im rustikalen Happy Billard

Auf der Fabriketage an der Kurt-A.-Körber-Chaussee 73 versprechen die Gastgeber des Clubs am Donnerstag einen Mix aus klassischem Blues, Tango und Soulelementen. Dabei ist Sängerin Vanesa Harbek ein musikalisches Multitalent, spielt sie doch auch Gitarre und Trompete. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Ganz anders, aber kaum weniger spannend geht es ebenfalls ab 20 Uhr auch in der Hasse-Aula zu. „Die Verbrecher“ ist der Titel des selbst geschriebenen Stücks, das die 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule an der Hassestraße 13 aufführt. Der Abend ist Teil der Bergedorfer Jugendtheatertage. Dieser Wettbewerb wird am Freitag, 7. Juli, von der Bagonghi Compangnie Hamburg mit der Komödie „Das Gewicht der Ameisen“ im Lichtwarktheater im Körberhaus an der Holzhude 1 fortgesetzt. Beginn: 19.30 Uhr.

Bereits am Donnerstag setzt das Stadtteilkulturzentrum Lola auf Improtheater. „Die spontane Sommershow“ ist der Titel des Abends an der Lohbrügger Landstraße 8 mit dem renommierten Ensemble „Steife Brise“. Ab 20 Uhr darf das Publikum per Zuruf bestimmen, was auf der Bühne gespielt wird. Der Eintritt kostet 16, ermäßigt 14 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf 14 Euro plus Gebühr. Kartenreservierung unter Telefon 040/724 77 35.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.