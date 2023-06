Feuerwehr Hamburg: Böschung an A25 und Sander Damm in Bergedorf in Flammen

Wegen der Löscharbeiten kam es am Donnerstag, 8. Juni, zu Sperrungen. Feuerwehr und Autofahrer wurden in Atem gehalten.

Feuerwehr Hamburg Bergedorf: Böschung an A25 und Sander Damm in Flammen

Bergedorf. Mehrere Böschungsbrände hielten Donnerstagnachmittag die Feuerwehren und auch zahlreiche Autofahrer in Atem. Mitten im Feierabendverkehr brannte um 17.14 Uhr plötzlich der Grünstreifen am Sander Damm in Höhe vom Autohaus Krüll. Hier löschte die Berufsfeuerwehr und verhinderte so ein Übergreifen auf die vielen beim Autohändler stehenden Pkw.

Der Sander Damm musste während der Löscharbeiten für etwa eine halbe Stunde von der Polizei gesperrt werden. Ebenso lange war von 14.30 Uhr an bereits die A25 in Fahrtrichtung Hamburg dicht. Es brannte das Grün neben der Fahrbahn auf einer Länge von gut 40 Metern. Hier halfen die Freiwilligen Feuerwehren aus Lohbrügge, Nettelnburg und Fünfhausen der Berufswehr beim Löschen.

Feuerwehr Hamburg und Polizei rufen Autofahrer zur Vorsicht auf

Die Ursachen der Flächenbrände standen gestern noch nicht fest. Vermutet werden weggeworfene Zigarettenkippen, die die an vielen Stellen bereits komplett ausgetrocknete Vegetation am Straßenrand sofort entzündeten.

Polizei und Feuerwehr rufen Autofahrer deshalb zu besonderer Vorsicht auf: Auch wenn der Sommeranfang erst noch bevorsteht, sei die Natur bereits extrem brandanfällig – und der nächste Regen ist erst für Ende Juni angekündigt – wenn er es denn überhaupt bis in den Norden Deutschlands und damit nach Bergedorf schafft.