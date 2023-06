Lebendige Malerei – Doppelausstellung im Offenen Atelier im CCB Bergedorf

Bergedorf. In einer Doppelausstellung für den guten Zweck zeigen die Malerinnen Angela Zelgin und Corinna Schumann jetzt ihre Werke. Die Künstlerinnen spenden einen Teil der Erlöse an die Bergedorfer Tafel. Zu sehen ist die Ausstellung „Kunst im Blick“ im CCB im Offenen Atelier des Einkaufszentrums gleich neben der Brücke.

Angela Zelgin aus Börnsen und die Öjendorferin Corinna Schumann setzen sich in besonderer Weise mit der Natur auseinander. Zelgin lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin. Auf Reisen nach Südafrika und in die Karibik konnte sie viele Eindrücke für ihre Bilder gewinnen. Besonders hingezogen fühlt sich die 71-Jährige aber zu ihrer Lieblingsinsel Sylt. „Dort suchte schon Emil Nolde Inspiration für seine Bilder, und auch ich finde auf der Insel immer wieder Ideen für meine Motive – Dünenlandschaften, menschenleere Strände, manchmal auch etwas Skurriles.“

CCB Bergedorf: Licht und Schaffen verleihen den Bildern Lebendigkeit

Corinna Schumann hat eine Ausbildung zur Buchbinderin absolviert und lebt in Öjendorf, wo sie auch ihr Atelier hat. Mittlerweile widmet sich die 64-Jährige vor allem der Aquarellmalerei. „Als Künstlerin konnte ich lernen, Licht und Schatten in der Natur zu nutzen. Sie sind zu den wichtigsten Elementen meiner Kunst geworden“, sagt Schumann, die ihren Bildern so Tiefe, Lebendigkeit und stets auch ein gewisses Leuchten verschafft. Am liebsten malt sie Szenen aus Wäldern oder Gärten. Hauptsache das Grün harmoniert mit dem Licht.

Kennengelernt haben sich Zelgin und Schumann in dem Atelier Witt in Wentorf. Im Atelier der Aumühler Künstlerin Anja Witt arbeiten die beiden seit über einem Jahr gemeinsam. „Wir sind beide von der Natur fasziniert. Sie gibt uns immer wieder neue Inspiration“, sind sich die beiden Künstlerinnen einig.

Die Preise der Werke liegen zwischen 100 und 2000 Euro

Doch nur zu malen reicht dem Duo nicht. „Wir möchten mit unserer Kunst denjenigen helfen, die es schwer haben“, sagt Corinna Schumann. Die beiden wollen 20 Prozent ihrer Einnahmen an die Bergedorfer Tafel spenden. „Viele Menschen leiden heute unter den Folgen des Krieges in der Ukraine und der daraus auch bei uns entstandenen massiven Inflation. Und die stehen dann in der Schlange bei der Tafel.“

Jede der Künstlerinnen wird etwa 25 Bilder ausstellen. Die Werke kosten zwischen 100 und 2000 Euro. Die Vernissage am Dienstag, 6. Juni, beginnt im Offenen Atelier um 16 Uhr. Die Künstlerinnen werden anwesend sein. Die Ausstellung wird bis einschließlich 17. Juni zu sehen sein – täglich außer sonntags von 10 bis 20 Uhr.

