Eigentümerin Sofia Hübner (l.) und Architektin Wiebke Jacobsen steckten viel Herzblut in die Sanierung der historischen Villa an der Hermann-Distel-Straße 15.

Viel Kreativität steckt in dem Haus an der Hermann-Distel-Straße in Bergedorf, das schon Geschichte schrieb. So wurde daraus ein Juwel.