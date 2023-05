Polizei Hamburg: Ladendieb wirft im Edeka Lohbrügge mit Lebensmitteln um sich

Lohbrügge. Ein Ladendieb hat im Edeka im Marktkauf-Center in Lohbrügge für Aufruhr gesorgt: Der 34-Jährige soll dort mit Lebensmitteln um sich geworfen haben, nachdem er beim Diebstahl erwischt worden war.

Laut Polizei hatte der Mann am Mittwoch gegen 10.40 Uhr im Edeka an der Alten Holstenstraße Lebensmittel in einen Beutel gesteckt. Er ging dann durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Diebstahl war jedoch aufgefallen, Mitarbeiter wollten den 34-Jährigen festhalten.

Polizei Hamburg: Ladendieb wurde in Untersuchungshaft überstellt

Doch der wehrte sich, es kam zu einem Gerangel und Geschubse. Erzürnt soll der Mann dann das Diebesgut genommen und die Lebensmittel nach den Angestellten geworfen haben.

Der Verdächtige versuchte dann zu fliehen, konnte aber festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Die nahm den Mann nicht nur mit – der Ladendieb wurde sogar in Untersuchungshaft überstellt.