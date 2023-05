Theater Hamburg Was die Privattheatertage in Bergedorf bieten

Bergedorf. Die Zeiten sind vorbei, als Bergedorf gelegentlich bei den Privattheatertagen übergangen werden musste, weil die Bühne im Haus im Park schlicht zu klein war: Mit dem neuen Lichtwark-Theater im Körber-Haus verfügt der Bezirk über eine der modernsten Bühnen der Stadt. Also ist Bergedorf wieder dabei, wenn die Stäitsch Theaterbetriebs GmbH jetzt erneut den Monica-Bleibtreu-Preis auslobt.

Auf etlichen Hamburger Bühnen werden vom 27. Juni bis zum 8. Juli ausgewählte Produktionen gezeigt. Eine Jury war dafür durchs Land gereist und hatte die zwölf interessantesten Produktionen aus 49 Bewerbern ausgewählt. Die Stücke werden nun unter anderem im Altonaer Theater, den Hamburger Kammerspielen, dem Ohnsorg-Theater und im Bergedorfer Lichtwark-Theater (Holzhude 1) gezeigt. Die Produktionen konkurrieren in den Kategorien Drama, Klassiker oder Komödie um den Monica-Bleibtreu-Preis. Zudem gibt es einen Publikumspreis.

Die Privattheatertage kommen ins Lichtwark-Theater Bergedorf

In Bergedorf wird am Mittwoch, 28. Juni, „Die zwei Päpste“ des Wolfgang Borchert Theaters Münster gezeigt. Das Schauspiel nach einem Buch von Anthony McCarten erzählt in Romanform vom Machtwechsel im Vatikan. 2013 hatte der damalige Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt angekündigt. Doch wer ist nun der richtige Nachfolger? Steht der argentinische Kardinal, der ihm in der letzten Papstwahl knapp unterlegen war, in den Startlöchern?

Benedikt XVI. lässt den Erzbischof aus Buenos Aires, der später als Papst Franziskus in die Geschichtsbücher eingehen wird, nach Rom rufen. Dieser ahnt nicht, was auf ihn zukommt. Die Jury verspricht „mitreißende Einblicke hinter die Kulissen der Macht“ und ein „rasantes verbales Match voller rasiermesserscharfer Argumente“. Das Stück läuft in der Kategorie (zeitgenössisches) Drama.

Auf die Besucher der Privattheatertage warten aber auch Klassiker wie Woyzeck und die Dreigroschenoper, zudem Komödien wie „Die Goldfische“. Das gesamte Programm ist unter www.privattheatertage.de nachzulesen. Tickets sollen voraussichtlich ab 15. Mai zu haben sein.