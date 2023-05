Tag der Stadtnatur: Bergedorfer entdecken geheime Naturschätze

Der Tag der StadtNatur am 17./18. Juni bietet auch im Bezirk Bergedorf etliche Programmpunkte. Was alles geplant ist.

Gemeinsam die Natur entdecken: Das geht wieder beim Langen Tag der StadtNatur in Hamburg und auch in Bergedorf.

Bergedorf. Sie werden Wildkräuter kennenlernen, sich mit zukunftsfähiger Landwirtschaft befassen oder lernen, ohne Hilfsmittel ein Feuer zu entfachen: Die Besucher des Langen Tags der StadtNatur Hamburg erwartet am 17./18. Juni wieder ein buntes Programm in vielen grünen Ecken der Hansestadt. Das Programm, das auch wieder von vielen Vereinen und Organisationen im Bezirk Bergedorf mitgestaltet wird, ist jetzt online. Anmeldungen werden ab dem 30. Mai möglich sein.

Seit vielen Jahren lockt der Lange Tag der StadtNatur – der eigentlich ein ganzes Wochenende ist und das zudem über Hamburg hinaus – mit vielfältigen Naturerfahrungen. Da wird bei Sonnenaufgang der Höltigbaum erkundet, ein Schreibkursus zur Natur angeboten oder eine Quiz-Tour in der Elbtalaue organisiert.

Tag der StadtNatur bietet viele Naturentdeckungen in Bergedorf

Der Bezirk Bergedorf ist wieder mit einem guten Dutzend Angeboten dabei. Darunter sind Klassiker wie die abendliche Kanutour auf Spuren der Biber – sie ist immer schnell ausgebucht. Oder die Angebote des Boberger Dünenhauses, darunter botanische Spaziergänge oder ein Dünenabenteuer für die Familie. Neu ist der Frauen-Workshop für Frauen und Kinder: In Ochsenwerder lädt der Verein „Raum für Wort & Wildnis“ Frauen dazu ein, das Entfachen eines Feuers ohne Hilfsmittel wie Zündhölzer zu erlernen. Kinder sind willkommen.

Und es gibt noch mehr zu erleben, in Bergedorf wie in ganz Hamburg. Von der Wildkräuterführung bis zur neuen Ausstellung im Bergedorfer Schloss. Dort können Besucher eine Preview der neuen Bürgerausstellung „Mein Freund der Baum“ sehen – eine Hommage an Bäume.

Das Programm mit Informationen dazu, ob Kosten anfallen und Anmeldungen nötig sind, ist jetzt unter www.tagderstadtnatur.de abrufbar. Anmeldungen sind allerdings erst ab dem 30. Mai möglich.

