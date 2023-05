La Cara: Boutique in Bergedorf lädt zur Geburtstagsfeier ein

Bergedorf. Wie rasch die Zeit vergeht: Karin Krenzien erinnert sich noch sehr genau an ihren ersten Tag als Verantwortliche für die Frauen-Boutique La Cara. Vor allem an die Nacht zum Starttag 1. Mai 2008: „Ich hatte viele schlaflose Nächte, weil ich Furcht davor hatte, dass unsere Ware innerhalb eines Tages ausverkauft sein könnte“, blickt Krenzien zurück. Ganz so schnell ging es nicht, aber dennoch hat sich La Cara trotz einer Nebenlage in Bergedorf total etabliert.

Zum jetzigen 15. Geburtstag ist der Shop an der Bergedorfer Schlossstraße 33 bekannt für qualitativ hochwertige Mode für Frauen vornehmlich aus der Alterskategorie 40+. Die kommen nicht nur aus Bergedorf und dem Umland, sondern auch aus der etwas ferneren Hamburger Innenstadt zu Inhaberin Krenzien und ihren beiden Mitarbeiterinnen Britta Reshöft und Bärbel Becher. Übrigens: Becher ist auch seit 15 Jahren ununterbrochen dabei, Reshöft verstärkt das Team seit drei Jahren.

La Cara feiert 15. Geburtstag: Große Ängst und auch Kritik während Corona

„Ohne unsere Kunden wäre unsere Erfolgsgeschichte gar nicht möglich“, sagt Karin Krenzien. In dem kleinen Eckgeschäft hat sich sowieso über die Jahre nicht so viel geändert. Nur das Warensortiment sei in der jüngeren Vergangenheit zeitgemäßer geworden, hat Bärbel Becher beobachtet: „Die größeren Firmen achten mittlerweile sehr stark darauf, nachhaltige Materialien zu verwenden“ – und das honoriere die La-Cara-Kundin auch. Selbstbewusst reden die Frauen, die immer auf der Suche nach den neuesten Trends sind, von etablierter Fashion in Bergedorf.

Dabei durchschritt Karin Krenzien wie fast alle Einzelhändler auch schwere Corona-Zeiten bis zur Existenzangst, kritisierte öffentlich die nicht ausreichenden Staatshilfen, die aus ihrer Sicht auf Grundlage eher konsumarmer Vorjahresmonate berechnet wurden. Doch die 59-jährige Geschäftsfrau dachte auch an andere, denen es noch schlechter ging: Im Frühjahr 2022 überwies sie einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag aus dem Verkauf der Kollektion „#21029 Bergedorf“ komplett an die Ukraine-Hilfe der „Aktion Deutschland hilft“.

Am 4. Mai zur Geburtstagsfeier: Stylistin, Sekt und schöne Sachen

Der 15. Geburtstag von La Cara wird im Übrigen am Donnerstag, 4. Mai, von 11 bis 20 Uhr nachgefeiert. In und hoffentlich auch vor der Boutique, wenn es das Wetter zulässt: Ein Pavillon mit Stehtischen und dem einen oder anderen Erfrischungsgetränk zum Anstoßen soll bereitgestellt werden. Die Besonderheit bildet der Auftritt von Stylisten Sarit Sandmann, die Kundinnen von 15 bis 18 Uhr ganz gewiss die passende Garderobenfarbe heraussuchen wird. „Am 1. Mai 2008 war ein toller Sommertag“, entsinnt sich Bärbel Becher zurück, „und das wird es hoffentlich am kommenden Donnerstag auch.“ Öffnungszeiten von La Cara: dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, sonnabends 10 bis 16 Uhr.

