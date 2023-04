Neuallermöher sammelt ausrangierte Laptops

Neuallermöhe. Längst ist das alte Laptop durch ein neues ersetzt worden und das alte staubt in der Ecke vor sich hin: Wer solche IT-Altlasten sein eigen nennt, hat nun eine elegante Möglichkeit, diese loszuwerden und gleichzeitig auch noch Gutes zu tun. Die gemeinnützige Organisation Labdoo nimmt am Sonnabend, 29. April, 10 bis 14 Uhr, in der Bergedorfer Bücherhalle im Körberhaus ausgediente Laptops oder Tablets entgegen.

Die Aktion in der Bücherhalle wird von dem Neuallermöher Rüdiger Freygang organisiert, der sich in der Organisation Labdoo engagiert. Der pensionierte IT-Lehrer hatte Ende 2022 von dem Projekt erfahren, das sich zum Ziel gesetzt hat, ausrangierte Geräte aufzuarbeiten und in Ländern wie Afrika oder auch in Flüchtlingsunterkünften neu einsetzen zu lassen. Das schont Ressourcen und verbessert zugleich die Bildungschancen ärmerer Kinder und Jugendlicher.

In der Bücherhalle Bergedorf werden die ausrangierten Laptops angenommen

Ein paar Bedingungen gibt es aber, die an die alten Geräte gestellt werden. So sollten sie in einem guten Zustand und nicht älter als zehn Jahre sein; auch ein Netzteil wäre schön. Defekte Akkus sind kein Problem, sie werden durch die Organisation ersetzt. Daten auf der Festplatte werden durch mehrfaches Überschreiben sicher gelöscht, verspricht Labdoo. Auch für Firmen, die auf eine zertifizierte Datenlöschung angewiesen sind, gibt es eine Lösung: Die gemeinnützige Organisation arbeite dafür mit einem zertifizierten Dienstleister zusammen, sagt Rüdiger Freygang.

Interessierte, die an dem Abgabetermin in der Bücherhalle (Holzhude 1) keine Zeit haben, können sich auch auf einem anderen Wege informieren oder einen Termin vereinbaren. Unter labdoo-neuallermoehe@gmx.de beantwortet Rüdiger Freygang auch Fragen zu dem Projekt.