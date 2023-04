Bergedorf: Erneuter Einbruch ins Café Chrysander - Wirtin verärgert

Hamburg. Es ist der siebte Einbruch innerhalb weniger Wochen: Erneut ist ein unbekannter Täter ins Café Chrysander eingebrochen. In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag hatte der Mann gegen 1.52 Uhr das Fenster an der Hinterseite des Hauses aufgehebelt. Dann war er in das Café eingedrungen, so ein Sprecher der Polizei Hamburg.

„Es fehlten Kuchen, Getränke und Geld“, sagt Inhaberin Ursel Arova. Auch elektronische Geräte nahm der Täter mit. „Aber besonders ärgerlich ist, dass das Fenster wieder kaputt ist“, sagt Arova.

Polizei Hamburg: Wiederholter Einbruch ins Café Chrysander in Bergedorf

Die Wirtin ist verärgert über die wiederholten Einbrüche. Eigentlich hatte sie extra eine Überwachungskamera installiert – doch auch die hat der Täter nun mitgehen lassen. „Die Bilder haben wir trotzdem – vom letzten Mal.“ Aufgrund der Kameraauswertungen vermutet sie, dass es immer derselbe Täter ist und dass er auch dieses Mal für die Tat verantwortlich sei. Der Einbrecher sei ein schlanker, junger Mann, der stets eine Mütze und eine Kapuze trage – so beschreibt Ursel Arova ihn. „Es ist immer der gleiche Typ. Ich finde das frech – gerade in so kurzer Zeit.“