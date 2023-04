Bergedorf: Wohlstand – mehr als Vermögen und Eigentum?

Pastor Andreas Baldenius lädt für Sonnabend, 15. April, zum Workshop über Wohlstand in das Gemeindehaus von St. Petri und Pauli.

Bergedorf. Manchmal macht erst ein Blick von außen die Wirklichkeit vor der eigenen Haustür sichtbar. Bei St.-Petri-und-Pauli-Pastor Andreas Baldenius waren es seine Gäste aus der armen Partnergemeinde in Tansania, die ihn beim Anblick der vielen Bedürftigen vor der Ausgabestelle der Bergedorfer Tafel gleich neben der Kirche fragten: Wie kann es in einem so reichen Land wie Deutschland echte Armut geben? Ist das euer Verständnis von Wohlstand?

Pastor Baldenius haben diese Fragen nicht mehr losgelassen – und er glaubt, dass sich angesichts von Krieg, Klimakatastrophen und der stetig wachsenden Schere zwischen Arm und Reich immer mehr Menschen genau diese Gedanken machen: Was ist eigentlich Wohlstand? Definiert sich der allein über die Größe des persönlichen Vermögens und Eigentums im Vergleich zu anderen? Oder geht es bei echtem Wohlstand eigentlich um das Abschaffen der Armut?

Nachdenken über die fünf Kernbereiche des persönlichen Lebens

Daraus ist jetzt die Einladung zu einem ungewöhnlichen Workshop geworden: Am Sonnabend, 15. April, will Andreas Baldenius von 10 bis 17 Uhr mit Interessierten einen besonderen Blick auf unseren Wohlstand werfen. Im Gemeindehaus von St. Petri und Pauli an der Bergedorfer Schlossstraße 5 hat er sich dazu kompetente Unterstützung geholt: Annette Janssen vom Institut für Engagementförderung des Kirchenkreises Hamburg-Ost wird referieren zum Thema „Den echten Wohlstand wählen“.

Basis sind die Thesen zum gesellschaftlichen Wandel von Vivian Dittmer. Sie befasst sich mit den fünf Kernbereichen des persönliche Lebens: dem Zeitwohlstand, dem Beziehungswohlstand, dem Kreativwohlstand, dem ökologischen und dem spirituellen Wohlstand. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Neben den Vorträgen gibt es Gruppenarbeit, Reflexionsphasen sowie natürlich auch Speisen und Getränke. Anmeldung per E-Mail an pastor.baldenius@stpetriundpauli.de.