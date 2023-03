Schule Hamburg: Zwei Grundschulen sind in Bergedorf besonders beliebt

Bergedorf. Das ist eine erfreuliche Nachricht für alle Bergedorfer Eltern, deren Nachwuchs noch in diesem Jahr schulpflichtig wird: Nachdem die Anmelderunde an allen 18 Grundschulen im Bezirk abgeschlossen ist, kann die Schulbehörde jetzt die genauen Zahlen der Aufnahmen nennen. In Bergedorf werden demnach fast alle Kinder in ihrer Wunschschule aufgenommen.

Genau 1241 Erstklässlerinnen und Erstklässler dürfen sich am 24. August auf den Unterrichtsstart in ihrer gewünschten Schule freuen. Das sind immerhin 98,3 Prozent der Erstwünsche, freut sich Hamburgs Schulsenator Ties Rabe: „In keinem anderen Hamburger Bezirk konnte ein so hoher Anteil der Erstwünsche erfüllt werden wie in Bergedorf, das freut mich sehr!“

Bergedorf: Die meisten Erstklässler bekommen ihre Wunschschule

Gleich sechs Klassen plant die Anton-Rée-Schule, die in Neuallermöhe 109 Schülerinnen und Schüler aufnehmen wird. Die meisten Kinder nehmen die Grundschulen am Max-Eichholz-Ring (115) und am Fiddigshagen in Nettelnburg (112) auf. Es folgen die Sander Straße (95) und die Adolph-Diesterweg-Schule (92), dann Ernst-Henning-Straße (86), Mendelstraße (76), Leuschnerstraße (72) und die Clara-Grunwald-Schule (70). Mit nur jeweils drei Klassen starten die Boberger Grundschule am Heidhorst (60) sowie die Grundschule am Friedrich-Frank-Bogen (45) in Bergedorf-West.

Im Landgebiet sind ebenfalls die meisten Erstwünsche bedacht worden – lediglich die 40 Anmeldungen am Mittleren Landweg waren zu viel: Da hier nur eine Klasse geplant ist, müssen 23 Kinder auf eine andere Schule ausweichen. In Ochsenwerder werden 56 Erstklässler erwartet, in Curslack-Neuengamme 55 und in Zollenspieker 52.

Weitere Grundschulen planen Aufnahmen in Kirchwerder (42) und Fünfhausen-Warwisch (41), dazu werden 40 Kinder in Altengamme-Deich eingeschult.

Insgesamt verzeichnen die künftigen ersten Klassen aller staatlichen Hamburger Grundschulen einen neuen Aufnahmerekord, meldet die Schulbehörde: 17.599 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler (Vorjahr 16.839) werden nach den Sommerferien eingeschult, das sind 760 mehr als im vergangenen Jahr. Gegen Ende der kommenden Woche sollen alle Familien entsprechende Post bekommen.