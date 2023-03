Immobilie Bergedorf Autohaus am Frascatiplatz: Was der neue Eigentümer plant

Das Autohaus Michael am Neuen Weg ist seit Oktober 2022 dicht und seit Dezember leer.

Für das Areal am Neuen Weg in Bergedorf liegt laut Bezirksamt ein Bauantrag vor. Was nach dem Abriss dort entstehen soll.