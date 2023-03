Golf brennt plötzlich – Fahrerin springt raus

Wagen fängt auf der B 5 Feuer, fährt noch in die Krusestraße und wird komplett zerstört. Was als Brandursache vermutet wird.

Bergedorf. Schreck für eine Autofahrerin: Am Freitag um 14.05 Uhr ging plötzlich bei der Fahrt auf der Bergedorfer Straße (B5) in Richtung Bergedorf der Motorraum ihres VW Golf in Flammen auf. Die Fahrerin reagierte schnell, bog ein paar Meter später in die Krusestraße ein und stieg aus ihrem Fahrzeug aus, um sich in Sicherheit zu bringen.

Öl läuft aus dem Auto aus, Buschwerk brennt

Die Feuerwehr konnte den VW schnell löschen, allerdings nicht verhindern, dass Öl bis zu 100 Meter von der Brandstelle auslief und später von Spezialkräften beseitigt werden musste. Darüber hinaus wurden auch etwa drei Quadratmeter Buschwerk neben der Straße durch die Flammen zerstört. Der Wagen wurde vollständig zerstört. Wie ein Sprecher des Lagedienstes mitteilte, wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen.