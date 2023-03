Bergedorfer Schlosskonzert. Auf Saiteninstrumenten um die Welt

Bergedorf. Die Museumsfreunde für Bergedorfund die Vierlande laden zum 42. Bergedorfer Schlosskonzert ein. Am Sonntag, 19. März, nehmen vier Hamburger Musikerinnen und Musiker das Publikum von 19 Uhr an mit auf eine Reise über die Kontinente der Welt. Auf seinen Instrumenten wird das Elbe Saiten Quartett Stücke aus Afrika, Südamerika, der Türkei, den USA, Irland und Finnland erklingen lassen. Auch Werke von Bach, Kapsberger und Satie werden an dem Abend zu hören sein.

Mit finnischer Kantele nach Bergedorf

Alle vier können Gitarre spielen, bereichern das Repertoire zudem mit persönlichen Nuancen: Annika Steinke-Dieng, gebürtige Hamburgerin, fand ihre zweite Heimat in Finnland und bringt das dortige Nationalinstrument, die Kantele (ein griffbrettloses Zupfinstrument), mit nach Bergedorf. Thekla Kersken, die als Musikpädagogin und -therapeutin freiberuflich tätig ist, hat zudem ihr Cello im Gepäck. Außerdem sammelten die Musiker Kieselsteinen am Elbstrand und imitieren damit Geräusche der Natur.

Eintrittskarten für 15 Euro gibt es im Bergedorfer Schloss und unter: vorverkauf-schloss@t-online.de. hpsb