Wen Mathias Richling im Körberhaus aufs Korn nimmt

In Bergedorf beruft der Kabarettist einen Ein-Mann-Untersuchungsausschuss ein. Nicht nur Politiker bekommen dabei ihr Fett weg.

Bergedorf. Sprachlich und gestisch will er der Nach-Merkel-Regierung Kontur verleihen und lädt zu einem satirischen Spitzentreffen ein: Kabarettist Mathias Richling kommt nach Bergedorf. Am Sonnabend, 19. März, ist er mit seinem neuen Programm „#2023“ zu Gast im Lichtwarktheater im Körberhaus (Holzhude 1). Beginn ist um 18 Uhr.

In Bergedorf will Mathias Richling einen „Ein-Mann-Untersuchungsausschuss“ einberufen, um zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz – „vergesslich und unvergesslich schon wegen seiner Skandale“ – zu analysieren und zu karikieren. Aber auch Karl Lauterbach, Christine Lambrecht und Manuela Schwesig werden mit aktuellen Krisen wie Pandemie, Klimawandel und Ukraine-Krieg konfrontiert. Letzteres Thema konnte ihn nicht davon abhalten, auch Wladimir Putin „vorzuladen“.

Mathias Richling mit seinem Programm „#2023“ in Bergedorf

Während des ganzen Abends wird eine demolierte Ampel auf der Bühne liegen, als blinkendes Symbol in der Finsternis. Musikalisch möge hier nur noch Andreas Gabalier, Beethoven und Rolando Villazon helfen. Aber in seinem neuen Programm „#2023“ will Mathias Richling auch Alice Schwarzer und Boris Becker nicht verschmähen, den Ex-Sportler, der „über Gott und sich selbst plappert“.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 20 und 39 Euro. Es gibt sie im Ticketshop der Bergedorfer Zeitung im CCB (Telefon 040/72 00 42 58) oder an der Tageskasse an der Holzhude 1, die dienstags bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet ist. stri