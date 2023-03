Einbrecher halten Polizei Bergedorf am Wochenende auf Trab

Bergedorf. Eine Reihe von Einbrüchen hat die Polizei Bergedorf am vergangenen Wochenende, 4. und 5. März, beschäftigt. Am Sonnabend ist direkt vor dem Bergedorfer Bahnhof ein E-Scooter der Marke „Ninebot“ entwendet worden. Der Besitzer hatte sein Gefährt um 8.30 Uhr an einem vor dem Bahnhofseingang Weidenbaumsweg platzierten Fahrradständer angeschlossen. Als der 57-jährige Bergedorfer um 10 Uhr zurückkam, fehlte der schwarze Scooter.

Offenbar auf Teile der Innenausstattung von etwas älteren Fahrzeugen hatten es Diebe auf dem Frascatiplatz abgesehen. Die Täter machten sich sowohl am Türschloss eines VW Golfs (Baujahr 2003) sowie eines Mercedes Benz (Baujahr 1991) zu schaffen. Aus dem VW wurde ein nachträglich vom Besitzer eingebautes Autoradio ausgebaut und mitgenommen, im Daimler-Innenraum brachen die Täter den Rückspiegel heraus. Dabei splitterte auch die Frontscheibe des Oldtimers. Entdeckt wurden die Diebstähle jeweils am Sonntag um 13 Uhr.

Polizei Bergedorf bittet um Hinweise

Besonders ärgerlich für den Fahrer eines Audi Q5: Nachdem er seinen SUV in der Nacht zum Sonntag an der Von-Halem-Straße in Neuallermöhe hatte stehen lassen, entdeckte er am nächsten Tag, dass Unbekannte nicht nur zwei der Reifen zerstochen hatten. Vermutlich dieselben Täter hatten auch beide amtlichen Kennzeichen abgeschraubt und mitgenommen. Zudem fehlen an einem Taxi des Fahrzeugherstellers Nissan beide seitlichen Blinker, die Unbekannte offensichtlich in der Nacht zum Sonnabend entfernten. Der Wagen stand zu dieser Zeit auf dem Betriebsgelände der Autohaus Günther GmbH am Kampweg.

Aber nicht nur Autos sind das Ziel der Kriminellen gewesen, auch auf Wohnungen hatten sie es abgesehen: Am Sonntag haben Einbrecher aus einer Wohnung an der Sanmannreihe mehrere Kleidungsstücke und ein Tablet gestohlen. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Bewohner im Zeitraum von 11.30 bis 20 Uhr aus und hebelten ein Schlafzimmerfenster auf, um im Anschluss die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Wer Verdächtiges zu einem der Fälle beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/428 65 67 89 zu melden.