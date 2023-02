Polizei Hamburg: Dosenwerfer (36) wird in Billwerder festgenommen

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag an der S-Bahnstation Mittlerer Landweg einen Dosenwerfer (36) vorübergehend festgenommen.

Billwerder/Neuallermöhe. Was alles aus dem schlichten Wurf einer Dose entstehen kann: Die Polizei ermittelt gegen einen 36 Jahre alten Neuallermöher wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs sowie wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Das kam am Mittwoch um 12.11 Uhr so: Zunächst soll der Mann am Mittleren Landweg in der Nähe der S-Bahnstation eine Getränkedose unbekannten Inhalts nach einem Auto, das an ihm vorbeifuhr, geworfen haben. Die 33-jährige Fahrerin hatte dies bemerkt, fuhr zunächst weiter und traf in der Nähe einen Polizeibeamten an. Diesem schilderte die Zeugin der Vorfall.

Neuallermöher hat gegenüber Polizeibeamten sehr kurze Zündschnur

Der Polizist forderte Verstärkung an, traf den von der Frau gut beschriebenen Dosenwerfer dann aber selbst am S-Bahnsteig an und sprach ihn auch an. Der 36-Jährige reagierte nach Auskunft der Polizei sofort aggressiv und attackierte den Ordnungshüter, der sich aber mit Pfefferspray verteidigte. Mit Hilfe weiterer dann an der S-Bahn eintreffenden Einsatzkräfte konnte der 36-Jährige zu Boden gebracht und ins Pk 42 nach Billstedt transportiert werden. Bei der vorläufigen Festnahme wurde außerdem eine Polizistin leicht an der Hand verletzt. Mittlerweile ist der Dosenwerfer wieder auf freiem Fuß.