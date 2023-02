Corona: Zahlen der Infizierten steigen wieder an

Aktuell liegen elf Patienten mit dem Virus in der Klinik, alle sind älter als 60 Jahre. Verlieren Impfungen an Wirkung?

Haupteingang des Agaplesion Bethesda Krankenhauses am Glindersweg 80 in Bergedorf.

Corona Zahlen der Infizierten im Bethesda steigen wieder an

Hamburg. Corona bleibt ein großes Thema im Agaplesion Bethesda Krankenhaus – und es wächst sogar wieder. Die dritte Wochen in Folge steigen die Patientenzahlen in Bergedorfs Klinik am Glindersweg: Mittlerweile sind elf Personen betroffen, die zwar nicht wegen Corona, aber eben mit dem Virus eingeliefert wurden.

Corona: Verlieren die Impfungen allmählich ihre Schutzwirkung?

„Es handelt sich ausschließlich um Senioren“, sagte Klinik-Sprecher Matthias Gerwien am Dienstag über die drei Frauen und acht Männer im Alter von 66 bis 91 Jahren. „Jeder einzelne von ihnen muss isoliert untergebracht und ausschließlich in kompletter Schutzkleidung behandelt werden. Auch wenn niemand dieser Patienten auf der Intensivstation liegt, bedeutet das für unser Team doch einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand.“

Bekannt wird die Corona-Erkrankung oft erst durch den obligatorischen Test, dem sich jeder Patient des Bethesda bei seiner Einlieferung in die Klinik unterziehen muss. „Das Virus bleibt ein Dauerthema vor allem für Senioren“, sagt Gerwien, der den Grund in der langsam nachlassenden Schutzwirkung der Impfungen vermutet.