Täter stürmen mitten in der Nacht mit Sturmhaube und Baseballschläger in die Räume. Eine der Frauen wird leicht verletzt.

Mit mehreren Streifenwagen versuchte die Polizei Bergedorf (Symbolfoto), in der Nacht zu Sonntag ein bewaffnetes Räuberduo an der Brookkehre einzufangen - vergeblich.

Polizei Bergedorf Mitten in der Nacht: Maskierte überfallen Frauen in Wohnung

Bergedorf. In der Nacht zu Sonntag sind in einer Wohnung an der Brookkehre zwei junge Frauen (25, 21) von zwei maskierten, durchaus gewaltbereiten Tätern überfallen worden. Die Polizei benötigt nun nähere Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Räuberduo.

Die Täter sollen mitten in jener Nacht um 3.10 Uhr an der Wohnungstür geklingelt haben. Die jüngere der beiden Bewohnerinnen öffnete daraufhin und wurde von den mit Sturmhaube maskierten und mit Baseballschlägern bewaffneten Unbekannten in die Wohnung zurückgedrängt. Sie bedrohten mit ihren Schlagkeulen die beiden Frauen und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Nächtlicher Überfall an der Brookkehre: Waren es tatsächlich zwei Männer?

Dabei kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 25-Jährigen und einem der Täter, während der Komplize die Wohnungstür schloss. Die 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Letztlich übergab die 21 Jahre alte Mitbewohnerin einen zweistelligen Bargeldbetrag an die nächtlichen Eindringlinge, die danach in unbekannte Richtung flohen und wie folgt beschrieben werden: Ein Täter ist definitiv männlich und etwa 1,90 Meter groß, er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und hatte zudem einen Militärrucksack dabei,. Bei seinem Komplizen (1,80 Meter groß, schwatz gekleidet) kann die Polizei das Geschlecht bisher nicht zweifelsfrei nennen.

Trotz Sofortfahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verschwanden die Täter spurlos. Die Ermittlungen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 173) zu weiteren Hintergründen des Überfalls dauern an. Hinweise gehen an diese polizeilichen Rufnummern: 040/428 65 43 10 oder 040/428 65 67 89.