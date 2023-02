Brandstiftung? Wieder brennt es in Hamburgs wohl unheimlichster Kleingartenkolonie

In der Kleingartenkolonie „Schwarzer Weg“ ist in am Freitagmorgen eine Laube niedergebrannt. Es ist nicht der erste Einsatz für die Feuerwehr auf dem Areal an der A25.

Bergedorf. Ein Feuer hat in der Nacht zu Freitag eine Laube in der Kleingartenkolonie „Schwarzer Weg“ in Bergedorf zerstört. Für Feuerwehr und Polizei ist es einer von vielen Einsätzen auf dem Areal an der A25 in den vergangenen Monaten und Jahren. Brände, Schlägereien und Trinkgelage haben dafür gesorgt, dass die Kolonie als wohl unheimlichste Kleingartenanlage Hamburgs gilt.

Beim jüngsten Einsatz am Freitagmorgen um 4.30 Uhr bereitete das Feuer den Helfern einige Schwierigkeiten. Denn das eingezäunte Gelände hinter dem Brookdeich, parallel der Bahnschienen, ist recht zugewachsen: Berufsfeuerwehr und auch die freiwilligen Wehren Bergedorf und Bille mussten sich mit einer Kettensäge den Weg durch das Gestrüpp freischneiden. Zudem setzten die Helfer Bolzenschneider ein, um das nahe Fleet zu erreichen. Von dort richteten sie mit Schläuchen ein Löschwasserleitung ein.

Kleingartenanlage “Schwarzer Weg“: Die meisten Lauben sind inzwischen verlassen

Nachdem die Flammen gelöscht waren, hat die Polizei ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft dabei auch den Verdacht der Brandstiftung. Denn die meisten Lauben sind verlassen. Kleingärtner mussten ihre Lauben räumen, damit auf dem Areal der seit Jahren geplante Innovationspark entstehen kann (einschließlich Körbers „Fabrik der Zukunft“). Ferner ist den Behörden bekannt, dass in diesem Gebiet viele Obdachlose leben, die sich an alten Öfen wärmen oder auch ein kleines Feuer anzünden.

Weil die Kleingartenanlage einen so schlechten Ruf hat, bestätigt die Polizei immer wieder, man laufe dort vermehrt Streife und habe einen Blick auf die Situation.

Doch solche Kleingartenanlagen sind oft unübersichtlich, immer wieder brennen Lauben, auch wenn unachtsam mit Kerzen umgegangen wird. Im vergangenen Jahr gab es auch im Landgebiet gleich mehrere große Brände, so etwa in den Kleingärten am Luxweg und am Dweerlandweg, beide in Billwerder. stri