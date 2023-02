Acht Autos geknackt, eins gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Acht Pkw waren in den vergangenen Nächten das Ziel von Autoknackern – und ein neunter Wagen verschwand gleich komplett: Viel zu tun für die Bergedorfer Kripo, die nun fünf Taten vom frühen Montagmorgen in einer Tiefgarage an der Straße Am Schilfpark und vier aus der Nacht zum Dienstag aufklären muss.

Besonders heftig traf es einen Lohbrügger, der seinen erst drei Jahre jungen Hyundai Santa Fee Dienstagmorgen um 5.30 Uhr vergeblich suchte. Der 58-Jährige hatte den gut 35.000 Euro teuren Geländewagen am Abend zuvor auf seinem privaten Parkplatz am Harnackring in Lohbrügge-Nord abgestellt. Wann genau die Diebe zuschlugen, hofft die PolizeiHamburg von möglichen Zeugen zu erfahren.

Polizei Hamburg sucht Zeugen für die Taten

Wer hier wie im Umfeld der anderen Tatorte Verdächtiges bemerkt hat, meldet sich unter Telefon 040/428 65 43 10 bei der Bergedorfer Wache. Oder er schaut persönlich an ihrem Interimsstandort in der alten Handelsschule an der Wentorfer Straße/Ecke Gräpelweg vorbei.

Gleich drei aufgebrochene Autos wurden ebenfalls aus der Nacht von Montag zum Dienstag vom Reinbeker Redder am nördlichen Rand von Lohbrügge-Nord aktenkundig. Hier brachen die Täter bei einem Fiat, einem Seat und einem Honda am Straßenrand die Türen auf. Geklaut wurde nach bisherigem Sachstand jeweils Sportkleidung, die die Besitzer in ihren Autos liegengelassen hatten. Bemerkt wurden diese Aufbrüche am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr.

Zur Beute gehörte auch ein Kinderwagen

Deutlich enger lässt sich der Tatzeitraum in der Tiefgarage am Schilfpark in Bergedorf eingrenzen. Hier schlugen die Autoknacker am Montag zwischen Mitternacht und 2.20 Uhr morgens zu. Bei vier abgestellten Mercedes und einem VW schlugen sie die Scheiben in Fahrer- oder Beifahrertür ein und klauten kleinere Bargeldbeträge, die sie in den Autos fanden. In einem Fall ließen sie zudem einen Kinderwagen aus dem Kofferraum mitgehen.