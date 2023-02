Zwei Autounfälle und ein Verletzter am Wochenende in Bergedorf

Hamburg. Zweimal krachte es an diesem Wochenende bei Autounfällen im Bezirk Bergedorf. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, wurde bei einem der Unfälle ein Mann (40) aus Kirchwerder verletzt.

Vorfahrt missachtet: Eine 23-jährige Fahrerin eines Lieferwagens (Toyota Proace), die um 13.10 Uhr vom Parkplatz des Bergedorfer Angler-Centrums nach links auf den Curslacker Neuer Deich auffahren wollte, unterschätze das Tempo eines von links kommenden vorfahrtsberechtigten Peugeots. Der Pkw stieß mit der linken Vorderseite gegen den Van, die 37-jährige Peugeot-Fahrerin aus Kirchwerder konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Polizei Hamburg erwischte alkoholisierten Fahrer in Neuengamme

Während sie, ihre Tochter (3) und die Unfallverursacherin aus Ahrensburg mit einem Schock davonkamen, erwischte es einen ebenfalls im Peugeot sitzenden Mann (40) doch etwas heftiger. Er wurde mit dem Rettungswagen zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Für Unfallaufnahme, Krankentransport und Aufräumarbeiten stand zwischenzeitlich nur eine Fahrspur in Richtung Bergedorf zur Verfügung. Die Einsatzkräfte lenkten den motorisierten Verkehr in Richtung Landgebiet beziehungsweise A 25 zeitweise über den Geh- und Radweg um.

Alkohol am Steuer: Ein zweiter Unfall passierte in der Nacht zum Sonntag in Neuengamme. Der 55-jährige Fahrer eines Toyota war um 4.05 Uhr auf dem Neuengammer Hausdeich in Richtung Heinrich-Stubbe-Weg unterwegs, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam, einen Lichtmast touchierte und eine Grundstücksmauer rammte. Dabei setzte offenbar durch die Wucht des Aufpralls das Fahrzeug des Neuengammers mit Unterboden und Fahrwerk so unglücklich auf der Steinmauer auf, dass der 55-Jährige trotz mehrerer Fahrversuche sich nicht aus der misslichen Lage befreien konnte.

Alkoholfahrer (55) war nicht mehr in der Lage zu pusten

Die Geräusche der missglückten Anfahrversuche fielen einem Zeugen auf, der die Polizei zum Unfallort dirigierte. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Toyota-Fahrer alkoholisiert war. Der 55-Jährige war nicht mehr in der Lage zu pusten. Dafür wurde dem unverletzten Mann der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe angeordnet.

