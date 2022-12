Nettelnburg: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Eine Polizistin untersucht den Tatort an der Nettelnburger Straße.

Polizei Hamburg Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Nettelnburg

Nettelnburg. Ein Knall hat Freitagabend, 20.30 Uhr, die Anwohner der Nettelnburger Straße 61 aufgeschreckt. Als Zeugen aus dem Fenster sahen, bemerkten sie die Ursache des Lärms: Der Zigarettenautomat beim Bäcker war gesprengt worden und lag in Trümmerteilen am Boden. Drei dunkel gekleidete Gestalten – mutmaßlich Männer – sammelten die ringsum verstreuten Zigarettenschachteln ein.

Polizei sicherte die Spuren

Ein Anwohner soll sie noch angesprochen haben, ehe die Täter in der Dunkelheit verschwanden. Die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte sie aber nicht mehr stellen. Die Beamten sicherten die Spuren und sammelten die restlichen Schachteln ein. Erst vergangene Woche war am S-Bahnhof Nettelnburg ein Parkscheinautomat gesprengt worden. Von den drei angebrachten Ladungen hatte allerdings nur eine gezündet, deshalb kamen die Täter nicht an das Geld.