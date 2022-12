Junge Bergedorfer auf Gespensterjagd rund um den Serrahn

Bergedorf. „Macht ihr beim nächsten Mal wieder mit?“, wollte Jan Krimson von den Gewinnern der „Gespensterjagd“ im Bereich des Serrahn wissen und ein vielstimmiges „Ja“ schlug ihm entgegen. Nach diesem eindeutigen Votum muss es natürlich auch 2023 die von der Gebietsentwicklung Bergedorf-Serrahn mit Unterstützung der Haspa und dem Verein Bergedorfer Hafen organisierte vorweihnachtliche Mitmachaktion für Kinder und Jugendliche geben. Die Gewinner waren in die Haspa-Filiale Vierlandenstraße gekommen, um ihre Preise in Empfang zu nehmen.

Die Aufgabe: Ausgerissene Gespenster mussten in den Schaufenstern von rund 20 teilnehmenden Geschäfte des Bereichs rund um den Serrahn ausfindig gemacht werden. Die Gespensterjagd ist eine gemeinsame Marketingaktion für die Gewerbetreibenden im Fördergebiet Bergedorf-Serrahn.

Gewinnspiel: Gespensterjagd rund um den Bergedorfer Serrahn

Rund 130 Kinder und Jugendliche hatten an der Aktion teilgenommen und dabei geholfen, die ausgebüxten Gespenster zu suchen. Rund 20 der insgesamt 65 Gewinne konnten durch Sonia Cardoso und Mandy Schröder von der Haspa sowie Jan Krimson von der Stadtentwicklungsgesellschaft (steg) Hamburg überreicht werden.

Es gab Gewinne im Gesamtwert von über 1000 Euro. Hauptpreise waren drei von der Haspa gesponsorte Gutscheine für Spielzeug Hartfelder in Höhe von je 100 Euro, zehn Gutscheine in Höhe von je 30 Euro vom CCB sowie vier Vierlandenfahrten der Bergedorfer Schifffahrtslinie und ein Keramikkursus bei Lieblingsstück. Weiterhin gab es zahlreiche kleinere Gutscheine von Spielzeug Hartfelder, vom Café Bouquet, Schmidt und Schmidtchen, Café In aller Munde sowie der Bäckerei Effenberger und weitere Preise der Haspa.

An der Suche konnten Kinder und Jugendlichen im Alter von drei bis 18 Jahre teilnehmen. Um in die Verlosung zu gelangen, musste die korrekte Anzahl der Gespenster auf einem Teilnahmeschein eintragen werden, der im Stadtteilbüro in der Haspa Vierlandenstraße sowie am Infostand des CCB erhältlich war. Den Teilnahmeschein gab es auch in der Herbst-Ausgabe der Stadtteilzeitung Serrahn und als Online-Formular auf www.bergedorf-serrahn.de.