Unfall Bergedorf: Elfjährige gerät mit Roller auf Straße und prallt gegen Auto

Hamburg. Es war eiskalt und noch ziemlich dunkel, als eine elfjährige Schülerin am Montag um 7.30 Uhr mit ihrem Roller auf dem linken Fußweg der Wentorfer Straße hinunter in Richtung Mohnhof fuhr. Kurz vor der Einmündung des Paalzowwegs verlor die junge Bergedorferin die Kontrolle über ihre Gefährt und geriet auf die Fahrbahn der Wentorfer Straße.

56-jährige Fahrerin bremste scharf, konnte aber nicht mehr ausweichen

Genau in diesem Moment kam ihr dort ein Mercedes entgegen. Die 56-jährige Frau am Steuer bremste scharf, konnte aber nicht mehr ausweichen. Die Schülerin krachte in die Front des Mercedes und zog sich einige Blessuren zu. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, konnte die Klinik nach ambulanter Untersuchung aber schon am Morgen wieder verlassen. upb