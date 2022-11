Polizei Bergedorf: Dreiste Diebe stehlen 30 Flaschen Wein, ein Auto und Reifen

Am Wochenende haben es Kriminelle in Bergedorf auf diverse Dinge abgesehen. Warum es insbesondere in einem Fall Zeugen geben könnte.

Bergedorfs Polizei sucht nach drei Diebstählen am Wochenende Zeugen.

Bergedorf. Ein verschwundener Mazda, aus einem Keller gestohlene Winterreifen sowie 30 Flaschen Wein und ein Motorroller, den Diebe offenbar schon nach wenigen Metern stehen ließen – es sind unter anderem diese drei Taten, die die Polizei in Bergedorf seit dem Wochenende beschäftigen.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde am Brookdeich ein Mazda gestohlen. Die 57 Jahre alte Besitzerin aus Billbrook hatte ihr Auto dort kurz vor Mitternacht nahe der Einmündung in den Neuen Weg geparkt. Als sie Sonntag um 13.40 Uhr wieder losfahren wollte, war das Auto verschwunden.

Diebstähle in Bergedorf: Polizei Hamburg sucht Zeugen

Etwas mehr Glück hatte ein Niendorfer, der seinen Motorroller der chinesischen Marke Chongqing Lifan Sonnabendmittag am Emilie-Günther-Weg in Lohbrügge geparkt hatte. Als er tags darauf um 9 Uhr wieder losfahren wollte, war der Roller verschwunden. Er fand ihn aber ein Stück weiter in derselben Straße wieder. Die Täter hatten den Roller offenbar nicht starten können.

Reichlich Beute machten Einbrecher, die zwischen Freitag- und Sonntagabend in Bergedorf-West einen Kellerverschlag im Hochhaus Friedrich-Frank-Bogen 27 knackten. Sie schleppten vier Winterreifen aus dem Haus und ließen auch noch 30 Flaschen Wein mitgehen. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass der Abtransport dieser schweren Beute jemanden aufgefallen sein könnte.

Deswegen bittet sie Zeugen, die zu dieser oder den beiden anderen Taten Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 040/428 65 67 89 bei der Bergedorfer Wache zu melden. upb