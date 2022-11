Stadtradeln 2022: Sieger des Bezirks Bergedorf im Rathaus geehrt

Hamburg. Es ist ein „Beitrag zur Klimawende“, so Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann, den die Teilnehmer der Aktion „Stadtradeln“geleistet haben. Für die besten Teilnehmer ist ein Empfang im Saal des Bezirksamtes organisiert worden. Besonders stark vertreten waren dabei die jüngsten Pedaleure aus Bergedorf.

Für Tessa Marie und Anne Sophie Dreas – sie belegten Platz 3 und 4 unter den Bergedorfer Schülern – ist das Stadtradeln ein Gemeinschaftsprojekt, in dem sie gleichzeitig ihre geschwisterliche Konkurrenz ausleben können. Die Zwillinge wohnen in Fünfhausen, und der Weg mit dem Fahrrad zum Luisen-Gymnasium am Reinbeker Weg hat gegenüber dem öffentlichen Personennahverkehr den Vorteil, dass sie morgens ein ganz klein bisschen länger schlafen können.

Letztlich hat Tessa Marie neben dem Weg zur und von der Schule noch ein paar Kilometer mehr zurückgelegt, sodass sie mit 545 Kilometern gegenüber ihrer Schwester Anne Sophie (540 Kilometer) knapp die Nase vorn hatte. Die Elftklässlerinnen sind das zweite Mal beim Stadtradeln dabei gewesen.

Stadtradeln 2022: Luisen- und Hansa-Gymnasium belegen Spitzenplätze in Hamburg

Knapp vor ihnen waren in der Kategorie der Bergedorfer Schüler Jasper Harms zum Spreckel vom Hansa-Gymnasium mit 584 Kilometern und Kira Berger vom Luisen-Gymnasium mit 557 Kilometern. Platz 5 ging an Tino Schwormstedt vom Hansa-Gymnasium mit 453 Kilometern. Luisen- und Hansa-Gymnasium können beide einen Spitzenplatz beanspruchen.

Das Gymnasium schaffte insgesamt 23.240 Kilometer und errang damit Platz 16 aller 849 Hamburger Teams, das Hansa-Gymnasium 17.488 Kilometer und landete damit auf Platz 27. Aber das Hansa-Gymnasium hatte deutlich weniger Radler am Start, sodass im Schnitt 123,2 Kilometer pro Teilnehmer erreicht wurden gegenüber 77,5 Kilometern pro Teilnehmer des Luisen-Gymnasiums.

Frank Zander siegt mit 2108 gefahrenen Kilometern binnen drei Wochen

Bei den Top 5 innerhalb der Bergedorf-Teams lag Frank Zander mit 2108 Kilometern vorn, gefolgt von Dennis Conrad (1250 Kilometer), Jürgen Meier (1217 Kilometer), Stefan Brunken (1170 Kilometer) und Hans-Peter Stümpfl (1152) Kilometer). Unter den Teilnehmern aus dem Bezirksamt Bergedorf lag Harald Kröger mit 350 Kilometern deutlich vor Katja Ritter (291 Kilometer) und Thorsten Ritter (236 Kilometer). Alle Hauptteams legten 83.000 Kilometer zurück.

Die Bezirksamtsleiterin bekräftigte zum Abschluss, dass das Stadtradeln nach Möglichkeit im kommenden Jahr stattfinden soll.