Polizei Hamburg. Demente Seniorin (95) vermisst! Retter suchen auch im Wasser

Die Bergedorferin war von ihrem Sohn vermisst gemeldet worden. Suchhunde schlugen an der Bille an. Der Einsatz dauert an.

Hamburg. Feuerwehr, Polizei Hamburg und DLRG haben in der Nacht zu Sonntag in Bergedorf und Lohbrügge nach einer vermissten Seniorin gesucht – allerdings ohne Erfolg. Seit dem Tagesanbruch wird die Suchaktion nach der Frau daher fortgesetzt.

Die 95 Jahre alte, demente Frau war am Sonnabend in den Abendstunden von ihrem Sohn vermisst gemeldet worden. Nachdem sie rund um ihren Wohnort nirgends zu finden war, wurden in der Nacht auch Spürhunde an der Sander Straße im sogenannten Billebogen eingesetzt.

Polizei Hamburg und Retter suchen demente Seniorin

Die Hunde schlugen gegen 1.20 Uhr in Höhe Gewerkschaftsweg/Paul-Wenck-Weg im Uferbereich der Bille an. Die Suche wurde deshalb zu Wasser mit einem Boot fortgesetzt. Während Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Bille absuchten, suchten Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwilliger Wehren den Uferbereich ab.

Nach etwa zwei Stunden wurde die nächtliche Suche zunächst ergebnislos abgebrochen. Da die Hunde aber am Morgen erneut am Ufer der Bille anschlugen, wird die Suchaktion aktuell mit einem Boot der Feuerwehr fortgesetzt.