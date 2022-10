Wer kokelte denn da? Feuer im Hansa-Gymnasium

Bergedorf. Kleine Ursachen haben manchmal große Wirkungen. So musste die Feuerwehr zum Hansa-Gymnasium ausrücken, weil dort etwas Feuer gefangen hatte, was normalerweise eher mit Wasser in Berührung kommt. Doch der ein oder andere wird sich da sicher einen Reim drauf machen können.

Feuer in der Jungen-Schultoilette ruft die Feuerwehr auf den Plan

Schlussendlich ungeklärt ist dennoch die Frage: Wie konnte das denn geschehen? Auf der Jungen-Schultoilette im dritten Stockwerk des Hansa-Gymnasiums an der Hermann-Distel-Straße brannte am Donnerstag um 12.45 Uhr plötzlich eine Klobürste. Ein Schüler entdeckte das kleine Feuer, informierte die Lehrer.

Ein Chemielehrer nahm sich sofort einen Feuerlöscher und bekämpfte die Flammen. Die Feuerwehr, die wenig später eintraf, musste nicht mehr eingreifen. Wie das Utensil überhaupt in Brand geraten konnte, ist unklar. Ermittlungen laufen.