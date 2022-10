Rainer Guzek Was ein Bergedorfer Hausmeister täglich so alles erlebt

Bergedorf. Er ist quasi der Hausmeister unter den Literatur-Profis: Rainer Guzek aus Lohbrügge hat den Sprung zum Autoren des renommierten Rowohlt-Verlags geschafft. In der frisch erschienenen Weihnachtsanthologie „Lallende Tanten überall“ der Taschenbuch-Reihe rororo (240 Seiten, 12 Euro, in allen Buchhandlungen) feiert der 57-Jährige seine Premiere neben 16 gestandenen Autoren wie Käthe Lachmann, Claudia Brendler und Matthias Gretzschel, die alle mehr oder auch weniger festliche Kurzgeschichten, beigesteuert haben.

Guzek präsentiert hier sein acht Seiten kurzes Werk „Taschenlampe und Pfefferspray“, das tief in die unglaublichen Erlebnisse eines Hausmeisterlebens eintaucht. „Eigentlich habe ich einfach nur aufgeschrieben, was ich täglich so erlebe“, sagt der gebürtige Lohbrügger, der auf Jahrzehnte als Mann mit Schlüsselbund, Herz und Handwerksgeschick zurückblicken kann.

Rainer Guzek erzählt Geschichten aus seinem Hausmeisterleben

Seit neun Jahren schon ist Rainer Guzek gleichzeitig Hobby-Autor und hat mittlerweile einen so professionellen Stil entwickelt, dass er Rowohlt-Lektor Dietmar Bittrich nun von seinen Qualitäten überzeugt hat. Und das zu Recht: Der Wahl-Wentorfer erzählt von der Mieterin Irene, die ihn immer „Hausmeisterchen“ nennt, vom Raumduft „Weihnachtszauber“, windigen Maklern und dem Kekse-Start-up von Ali, Igor und Klaus. Alles kleine Geschichten, die zum Bild eines „magischen Arbeitsplatzes“ in einem Bergedorfer Wohnkomplex verschmelzen, den Guzek gegen nichts tauschen möchte. Und der Leser auch nicht.

Wer den Autoren live erleben möchte, hat dazu am Mittwoch, 26. Oktober, von 19 Uhr an in der Wentorfer Haspa-Filiale an der Hamburger Landstraße 36 Gelegenheit. Und erneut drei Wochen später, am Mittwoch, 16. November, um 17 Uhr bei der Haspa in Reinbek an der Hamburger Straße 1. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung im Internet unter haspa-veranstaltungen.de wird gebeten.

Bei beiden Lesungen wird natürlich „Taschenlampe und Pfefferspray“ zu hören sein. Aber Rainer Guzek, der gerade an seinem ersten Roman arbeitet, wird auch Episoden aus seiner Reihe „Last Minute Morde“ zum Besten geben, die im Selbstverlag gedruckt wurden und für 7,49 Euro zu haben sind.

