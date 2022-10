Das Himmelsschauspiel läuft am Dienstag von 11.08 bis 13.12 Uhr. Dann schiebt sich der Mond teilweise vor die Sonne.

Rückblick: Am 20. März 2015 kamen Hunderte Besucher auf die Sternwarte. Für eine Finsternis, die über dem Nordatlantik 100 Prozent erreichte.

Himmelsschauspiel Wo sich die Sonnenfinsternis am besten beobachten lässt

Bergedorf. Das seltsame Tageslicht dürfte am Dienstag, 25. Oktober, auffallen: Um die Mittagszeit wird es im Freien etwas dunkler, was zu einer allmählichen Farbänderung des Tageslichts führt. Der Grund: Von 11.08 bis 13.12 Uhr erlebt Bergedorf eine partielle Sonnenfinsternis mit Höhepunkt um 12.09 Uhr. Dann verdeckt der Mond 30 Prozent der Sonne. Doch Achtung! Niemand sollte mit ungeschützten Augen in die Sonne blicken.

Der Förderverein der Sternwarte lädt ein, das Himmelsschauspiel vom Bergedorfer Observatorium aus zu verfolgen – mit professionellen Beobachtungsmöglichkeiten sowie gleich mehreren Vorträgen und Präsentationen. Wer dabei sein will, muss sich allerdings von 11 bis 13 Uhr Zeit nehmen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Partielle Sonnenfinsternis: Sternwarte auf dem Gojenberg informiert

Das Programm soll sich überwiegend im Hauptgebäude der Sternwarte samt seiner historischen Bibliothek abspielen. Hier referieren Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt und Astrophysiker Dieter Teichmann über die Kulturgeschichte der Sonnenfinsternisse sowie Entdeckungen auf der Sonnenoberfläche, die nur bei reduziertem Licht während der Mondpassage möglich sind. Zudem stellt Radioastronomie-Experte Dr. Volker Heesen die Möglichkeiten seines Fachbereichs vor.

Parallel läuft eine Präsentation zu einem der spannendsten Kapitel der Geschichte der Sternwarte: Von 1905 bis 1929 unternahmen Bergedorfs Astronomen eine ganze Reihe von Expeditionen, um die Sonnenfinsternisse von so exotischen Orten aus zu beobachten, wie der Algerischen Sahara, Sibirien, der Krim oder Mexiko. Alle Reisen wurden zu Abenteuern, war die Welt zum Anfang des 20. Jahrhunderts doch politisch nicht gerade stabil.

Am morgigen Dienstag liegt der Kernschatten des Mondes allerdings außerhalb der Erde. Die größte Verdunkelung gibt es mit 82 Prozent in der Arktis. Bis zur nächsten totale Sonnenfinsternis müssen sich die Bergedorfer derweil noch fast 60 Jahre gedulden: Sie wird erst am 3. September 2081 sein.