Fünf Konzerte an zwei Tagen leiten das Wochenende ein

Hamburg. Funk-Punk, Indie-Pop, Rock’n’Roll und Irish-Pub-Atmosphäre lassen vielversprechend auf den morgigen Donnerstag und Freitag blicken. Denn gleich fünf Konzerte in der Musikszene Bergedorf zum Mitsingen und Tanzen leiten das Wochenende ein.

Jeffrey Halford & The Healers

Foto: Jeffrey Halford and the Healers / Club am Donnerstag

Der bunte Musikmix startet mit Jeffrey Halford & the Healers und ihrem Rock’n’Roll, den sie mit Country-Soul und Blues vereinen. Die kalifornische Band um den Gitarristen und Singer-Songwriter Jeffrey Halford will am Donnerstag, 20. Oktober, von 20 Uhr an ihr Publikum im Happy Billard an der Kurt-A.-Körber-Chaussee 73 begeistern. Organisiert wird der Auftritt vom Club am Donnerstag, der nicht nur harte Beats, sondern auch „Balladen mit rücksichtsloser Hingabe“ verspricht. Die Tickets kosten 15 Euro an der Abendkasse, sind vorab im Ticket Shop der Bergedorfer Zeitung im CCB erhältlich.

Musikszene Bergedorf: Der Donnerstag startet mit Folk-Punk

Ebenfalls am Donnerstag wird das BeLaMi an der Holtenklinker Straße 26 von lautem Folk-Punk beschallt: In Salt Lake City packte die Band Folk Hogan ein Akkordeon, Mandoline, Bass, Banjo, Gitarre sowie ein Schlagzeug ein und spielt nun von 20 Uhr an in der Kulturkneipe. Wer diese Mischung aus Musik, Humor und Whiskey erleben will, zahlt im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro.

Nur einen Abend später, 20.30 Uhr, ist irische sowie schottische Musik im BeLaMi zu hören: Am Freitag, 21. Oktober, will die Gruppe Celtic Friday die Kneipe in einen Folk-Club der 60er- und 70er-Jahre verwandeln. Die Musikerinnen und Musiker haben Geige, Flöte, Banjo und Gitarre zur Hand und entscheiden ganz spontan, was gespielt wird. Wer mag, kann die Banjospielerin Hannah Rautmann ansprechen, um selbst mitzuspielen. Der Eintritt ist frei.

Indie-Popsongs mit Misty Boyce

Sangerin Misty Boyce

Foto: Deborah Farnault / Sound Yard

Die Bergedorfer Mühle an der Chrysanderstraße 52 öffnet am Freitag ab 20 Uhr ihre Türen. Ludger Skibowski vom Sound Yard hat eine amerikanische Künstlerin, die sich Misty Boyce nennt, in das windige Denkmal eingeladen. Die Sängerin präsentiert Indie-Popsongs aus ihrem 2020 veröffentlichten, vierten Album „Genesis“, mit dem sie den Verlust zweier Familienmitglieder verarbeitet. Misty Boyce trat schon auf etlichen großen Festivals auf, auch beim Hurricane. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Hutspende gebeten.

Das fünfte Konzert lockt in die Lola: Zwölf- bis 18-Jährige hatten in den Herbstferien fünf Tage Zeit, um Erfahrungen im Songwriting, Produzieren, Singen und Musizieren zu sammeln. Das „Pop to Go-Lola Camp“ endet nun am Freitag mit einem Abschlussabend im Kulturzentrum an der Lohbrügger Landstraße 8. Der Eintritt um 19 Uhr ist frei.