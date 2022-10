Lkw erfasst Fußgänger: Stundenlange Sperrung der B 5

Nach dem schweren Unfall hat die Polizei Hamburg die B 5 in beide Richtungen gesperrt (Symbolfoto).

Hamburg. Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 5 in Fahrtrichtung Bergedorf: Um 11.55 Uhr wurde ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Nach Erkenntnissen der Polizei Hamburg stand das Opfer in Höhe des Hubschrauber-Landeplatzes vom Unfallkrankenhaus Boberg neben der Fahrbahn auf dem Fuß- und Radweg. Als sich der rote Lkw eines Baustoffhandels näherte, soll der Mann mittleren Alters plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen sein.

Der Lkw-Fahrer leitete zwar sofort eine Vollbremsung ein, doch sein mächtiger Sattelzug kam zu spät zum Stehen. Er erwischte den Mann frontal und schleuderte ihn auf die Fahrbahn, wo er blutüberströmt liegen blieb.

Polizei Hamburg sperrte die B 5 in beide Richtungen

Das Opfer kam mit schweren Verletzungen ins nahe Unfallkrankenhaus, während die Polizei die B 5 für die Unfallaufnahme in beide Richtungen sperrte, was in ganz Lohbrügge und Boberg zu langen Staus führte. Auch eine Drohne und der Polizeihubschrauber wurden eingesetzt, um mit Hilfe von Luftbildern Klarheit über den Unfallhergang zu erlangen.

Doch auch Stunden später mochten sich die Ermittler vom Verkehrsunfalldienst noch nicht dazu äußern, warum der Mann so plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen war. Die Vollsperrung wurde um 14 Uhr wieder aufgehoben. Zum Gesundheitszustand und zur Identität des Opfers machte die Polizei zunächst keine Angaben.