Nachbarin verhindert Einbruch in Boberg: Polizei nimmt Täter auf der Flucht fest

30-Jähriger wollte in Boberg in ein Einfamilienhaus einbrechen. Eine Anwohnerin hörte Klirren einer Scheibe und alarmierte die Polizei.

Hamburg. Einer aufmerksamen Nachbarin ist zu verdanken, dass es am Sonnabend in einer Siedlung in Bergedorf bei einem versuchten Einbruch blieb: Als sie gegen 12.35 Uhr an einem Einfamilienhaus am Schulredder in Boberg vorbeiging, hörte sie das Klirren einer Scheibe. Sie ging auf das Grundstück und entdeckte einen Mann vor der beschädigten Terrassentür.

Die Nachbarin rief nach dem Einbrecher – er antwortete in einer fremden Sprache und flüchtete in Richtung der Boberger Dünen.

Polizei Bergedorf stellt geflüchteten Einbrecher in Boberg

Schnell war die Polizei Bergedorf alarmiert, die sich mit vier Funkstreifenwagen und einem Motorrad auf die Suche machte – und den Täter tatsächlich am Naturschutzgebiet antraf. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wohnt in Niendorf, seine Nationalität muss aber noch überprüft werden.

Da der Mann einen festen Wohnsitz hat, lagen keine Haftgründe vor, er wurde „nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen“, so Polizeisprecher Thilo Marxsen.