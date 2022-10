Illegale Spritztour: Mit gestohlenem Partybus zur Schule

Lohbrügge. Immerhin: Die Unbekannten hatten das imposante, etwa zwölf Meter lange Gefährt nach Angaben der Polizei vollkommen korrekt in die nicht eben üppige Parklücke bugsiert. Unklar aber ist, wie der ehemalige MAN-Linienbus aus dem Fahrzeugpark des Lohbrügger Limousinendienstes „Deine Limo“ überhaupt auf den Schulparkplatz mitten im Hamburger Stadtteil Langenhorn gelangte. Nun werden Zeugen für den vermuteten Diebstahl gesucht.

Der Partybus war offenbar in der Nacht zu Sonnabend, 8. Oktober, in der Zeit zwischen 0.20 und 5 Uhr in Lohbrügge entwendet worden. Der Bus stand direkt an der Straße und nicht auf dem Betriebsgelände des Limousinenunternehmen am Rudorffweg.

Partybus am Rudorffweg in Lohbrügge gestohlen

Die Geschäftsführer hatten daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Auch machten sie den Verlust eines ihrer etwa 30 Party-Fahrzeuge, darunter eben auch sechs ehemalige Linienbusse, über Facebook publik: „Wir vermissen unseren Bus.“

Doch schon zwei Tage nach dem Verschwinden folgte dann die gute Nachricht: Der rote MAN-Bus stand auf dem Parkplatz der Fritz-Schumacher-Schule an der Straße Timmerloh. Er war unverschlossen und offenbar nicht beschädigt, allerdings waren beide Kennzeichen abmontiert worden.

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen oder besagten Bus auf seiner 25 Kilometer langen Fahrt von Lohbrügge nach Langenhorn gesehen hat, möge bitte die Polizei kontaktieren unter der Rufnummer 040/428 65 43 10.