30 Jahre Steife Brise: Impro-Theater trifft auf Poetry-Slam

Die drei Improvisationskünstler laden zu einem ganz besonderen Programm in die Lola ein, treten gegen drei Slamer an.

Lohbrügge. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die Steife Brise schon alles und jeden aus der Welt des Improvisationstheaters herausgefordert. Zum 30 Geburtstag ist das der Truppe nicht mehr genug, nun ist eine andere Kunstform dran: Poetry-Slam.

Unter dem Motto Stand-up-Comedy versus Poetry-Slam treten am Donnerstag, 13. Oktober, in der Lola drei Poetry-Slamer mit ihrer Wortakrobatik gegen drei Impro-Darsteller der Steifen Brise an. Moderator Andreas Schauder wird am Ende des Abends die Punkte auswerten und den Sieger im Textgefecht um die Gunst des Publikums verkünden.

Steife Brise in der Lola: Freier Eintritt für fünf 30-Jährige

Los geht es an der Lohbrügger Landstraße 8 um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 16, ermäßigt 14 Euro. Für Menschen, die ebenfalls 1992 das Licht der Welt erblickt haben, gibt es im Oktober die Chance, kostenlos eine Show der Steifen Brise zu genießen. Die jeweils ersten fünf Personen mit Geburtsjahr 1992 erhalten am Veranstaltungstag an der Abendkasse freien Eintritt. Bitte das Geburtsjahr mit einem amtlichen Lichtbildausweis belegen.

Am Sonnabend, 29. Oktober, wird dann ein letztes Mal in diesem Jahr zum Lola-Slam eingeladen: Hier ist zwar alles erlaubt, was gefällt. Aber die Texte dürfen nicht länger als fünf Minuten sein. Ob laut oder leise, komisch oder herzerwärmend, ob politisches Statement oder tiefgründige Lyrik – all das gehört auf die Slam-Bühne. Eine spontan ausgewählte fünfköpfige Publikums-Jury vergibt die Punkte. Die drei bestplatzierten Poeten treten noch einmal final gegeneinander an und entscheiden so, wer sich stolzer Sieger nennen darf.

Beginn ist wieder um 20 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, am Abend 12 und 10 Euro.