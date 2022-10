Bethesda-Krankenhaus: Klinik-Sprecher empfiehlt Corona-Impfung

Bergedorf. Der Corona-Herbst bleibt 2022 deutlich entspannter als in den beiden Vorjahren – zumindest was die Zahlen im Agaplesion Bethesda Krankenhaus angeht. „Trotz steigender Infektionen in Norddeutschland ist die Lage bei uns weiter stabil auf mittlerem Niveau“, sagt Klinik-Sprecher Matthias Gerwien angesichts von neun Corona-Patienten am Dienstag.

Keiner der fünf Männer und vier Frauen im Alter von 68 bis 87 Jahren muss auf der Intensivstation behandelt werden. Alle liegen isoliert auf Einzelzimmern in ihren jeweiligen Fachstationen. „Trotz dieses erhöhten Pflegeaufwandes läuft der Betrieb bei uns normal, weil auch der Krankenstand unter den Mitarbeitern niedrig ist“, sagt Gerwien.

Corona: Nicht nur Senioren ab 60 Jahren sollen ihren Schutz auffrischen lassen

Dennoch ruft er dringend dazu auf, sich jetzt impfen zu lassen: Bei vielen Menschen sei seit dem Boostern mittlerweile schon ein Jahr vergangen und damit der Schutz vor einer Infektion deutlich gesunken. „Es ist klug, das jetzt auffrischen zu lassen – ausdrücklich nicht nur für Senioren ab 60 Jahren und besonders gefährdete Gruppen“, sagt Matthias Gerwien.

Für Besucher ist das Bethesda-Krankenhaus weiterhin wie gewohnt geöffnet: Täglich von 14 bis 20 Uhr sind nur das Tragen einer FFP2-Maske und ein aktueller Antigen-Test Pflicht. Der kann vor dem Haupteingang der Klinik gemacht werden.