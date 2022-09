Audifahrerin geschockt: Unbekannte klauen alle Räder und stellen Auto auf Steine

Bergedorf. Gleich zwei Autos waren in der Nacht zum Mittwoch sowie am Mittwochnachmittag Ziel von Kriminellen. Besonders heftig traf es den Audi A 1 einer Frau aus Bergedorf-West, die ihren Wagen am Dienstagabend um 23 Uhr am Oberen Landweg geparkt hatte. Als die 49-Jährige morgens um 10 Uhr wieder losfahren wollte, fehlten alle vier Räder. Die Täter hatten die Reifen samt Felgen abmontiert und den Audi auf Steinen aufgebockt zurückgelassen.

Polizei Hamburg sucht auch nach Autoknackern, die einen Golf aufgebrochen haben

Weit hatte die Frau es allerdings nicht, um sich neue Räder zu besorgen: Der Wagen stand am Oberen Landweg beim Penny-Markt und damit direkt neben einer Reifenwerkstatt.

Nachdem diese Tat angezeigt worden war, sind Autoknacker im Parkhaus an der Bergedorfer Schlossstraße aktiv gewesen. Zwischen 15 und 17.30 Uhr schlugen sie die hintere Scheibe am Golf eines Kölners ein. Dem 39-Jährigen wurden diverse persönliche Gegenstände geklaut, die in der Mittelkonsole seines Wagens lagen.