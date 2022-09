Kita St. Michael in Bergeorf: Benefizkonzert nach Einbrüchen

Hamburg. Vergangene Woche richteten mehrfach Einbrecher erhebliche Schäden in der Kita St. Michael auf dem Gojenberg an, jetzt laden die Kinder zum Benefizkonzert. Am Freitag, 23. September, um 15 Uhr werden sie in der Kirche am Gojenbergsweg 26 auftreten.

Nach dem Konzert der Kinder gibt es einen gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Sie sollen in die Gestaltung des neuen Gartens der Kindertagesstätte fließen. Die Einbruchsspuren im Haus sind mittlerweile weitgehend beseitigt.

Am Wochenende 10./11. September waren Einbrecher über eine Fluchttreppe in den ersten Stock der Kita gelangt, hatten dort ein Fenster eingeworfen und waren in das Gebäude eingedrungen. Drinnen durchwühlten sie Schränke und Schubladen, ohne große Beute zu machen. In der Nacht zum Dienstag darauf schlugen Unbekannte erneut eine Scheibe der Kita ein.