Feuerwehr Hamburg Dicke Ratte steckt in Gullydeckel fest – Rettungsaktion

Feuerwehr Hamburg: Nager in Not – eine Ratte konnte sich nicht aus eigener Kraft aus der misslichen Lage befreien.

Der wohlgenährte Nager in Not zeigte sich äußerst aggressiv, als die Polizei helfen wollte. Schließlich rückte die Feuerwehr an.