Comedian Patrizia Moresco: "Denken ist wie googeln, nur krasser"

Kabarettistin Patrizia Moresco kommt am 29. September in die Lola.

Hamburg. Sie hat bei der Ladies Night im WDR für Lacher gesorgt, das Publikum des Bayrischen Rundfunks mit Stand-up-Comedy unterhalten und als Schauspielerin in Fernsehkrimis mitgespielt. Nun gibt sich Kabarettistin Patrizia Moresco in Lohbrügge die Ehre: Die Italienerin mit schwäbischen Wurzeln ist am Donnerstag, 29. September, in der Lola an der Lohbrügger Landstraße 8 zu Gast – es ist ihr einziger Auftritt in Hamburg.

In ihrem Programm „#Lach_mich“ setzt sich die Kabarettistin schonungslos mit dem Wahnsinn der Gegenwart auseinander und macht dabei vor nichts halt. Die Schnelllebigkeit der Gesellschaft – das „Dolce Vita im Hamsterrad“ – ist eines ihrer Themen: Hetze ist Alltag, Leistung das elfte Gebot. Zum Ausgleich fliegt man/frau zur Meditation nach Indien. Aber wehe im Strandcafé gibt es kein WLAN . . .

Dank Siri, Alexa, Netflix und Lieferando geht alles vom Sofa aus

Streng genommen müsste aber ohnehin keiner mehr das Haus verlassen, meint sie: Dank Siri, Alexa, Netflix und Lieferando geht alles vom Sofa aus. Dabei wäre es Zeit, die künstliche Intelligenz mal wieder durch echtes Denken zu ersetzen: „Denken ist wie googeln, nur krasser.“ Und falls das auch nicht hilft: trinken, trinken, trinken . . .

Die Vorstellung in der Lola beginnt um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro an der Abendkasse 20 Euro (ermäßigt 17 Euro). Tickets unter lola-hh.de.