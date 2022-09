Die alte Bergedorfer Polizeiwache ist jetzt Geschichte

Bergedorf. Nun ist es so weit: Das alte Polizeikommissariat 43 an der Ecke Ludwig-Rosenberg-Ring/Johann-Meyer-Straße ist Geschichte. Zumindest teilweise: Denn abgerissen wird nur ein Teil der Wache, der Gebäuderiegel am Sander Damm bleibt stehen.

Der andere Trakt wird aber in diesen Tagen dem Erdboden gleichgemacht: Die Greifarme eines Baggers reißen derzeit tiefe Löcher in das entkernte Gebäude. Bis Ende September, spätestens erste Oktober-Woche soll der Teilabriss vollendet sein, hieß es jüngst vom Bauherrn Sprinkenhof GmbH. Sprecher Lars Vieten: „Sollten wider Erwarten Schadstoffe gefunden werden, kann sich der Termin noch etwas nach hinten schieben.“ Danach sieht es aktuell nicht aus.

Neuer Polizeianbau wird den Altbaubestand deutlich überragen

Wie berichtet wird an dem Standort ein neuer Polizeianbau errichtet, der den Altbaubestand jedoch durch seine Größe und Gestaltung deutlich überragen wird. Das neue Polizeikommissariat soll um die Jahreswende 2023/24 fertig sein. Für die Zeit der Bauarbeiten ist die Bergedorfer Polizei in die alte Handelsschule an der Wentorfer Straße umgezogen.