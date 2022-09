Polizei Hamburg: Blutender Mann auf Gehweg in Bergedorf – Lebensgefahr

Ein Vorfall am Friedrich-Frank-Bogen gibt der Polizei Rätsel auf: Ein Schwerverletzter ruft um Hilfe. Was dann geschah.

Polizei Hamburg Blutender Mann auf dem Gehweg in Bergedorf – Lebensgefahr

Hamburg. War es ein furchtbarer Unfall, womöglich ein Sturz von einem Laubengang an den Wohnhäusern dort? Ein mysteriöser Vorfall beschäftigt die Bergedorfer Polizei: Mittwochabend gegen 22.45 Uhr rief dort ein 40-jähriger Mann, der schwer verletzt auf einem Gehweg lag, um Hilfe.

Die Polizei findet den aus den Ohren blutenden Mann

Die Polizei rückte an, fand den aus den Ohren blutenden Mann auf dem Gehweg vor. Doch was geschehen war, konnte der Verletzte nicht mehr erklären: Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Es besteht akute Lebensgefahr.