Der Täter stammt aus Pinneberg und ist offenbar geistig verwirrt. Der Amtsarzt ordnet die Einweisung in die Psychiatrie an.

Am Allermöher See belästigte der 35-jährige Pinneberger zwei Frauen (Archivfoto).

Allermöher See

Allermöher See 35-Jähriger belästigt Frauen und versucht zu flüchten

Neuallermöhe. Der Notruf ging bei der Polizei bereits um 8.30 Uhr ein: Freitagmorgen belästigte ein Mann offenbar mehrere Frauen, die am Strand des beliebten Allermöher Sees die Morgenstunden genießen wollten. Der offenbar geistig verwirrte Täter forderte eine 26-Jährige und anschließend auch eine Seniorin auf, bei ihm sexuelle Handlungen vorzunehmen.

Beide Frauen weigerten sich und wählten den Notruf. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann zunächst in den Badesee. Im Wasser muss er sich dann sämtlicher Kleidung entledigt haben, sodass die Beamten ihn schließlich am Badesteg nackt aus dem See zogen. Trotzdem blieb ihm die Festnahme nicht erspart.

Amtsarzt ordnet Einweisung des 35-Jährigen in die Psychiatrie an

Auf der Wache wurde er nach längeren Ermittlungen schließlich als 35-jähriger Pinneberger identifiziert. Angesichts seiner Taten rief die Polizei den Amtsarzt hinzu. Der ordnete nach der Untersuchung die Einweisung des Mannes in die Psychiatrie an.