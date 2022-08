„Dance. Summer!“: Unter freiem Himmel durch den Spätsommer tanzen

Bergedorf/Geesthacht. Tanzen, tanzen, tanzen – und das den ganzen Spätsommer lang an jedem Wochenende: Das ermöglichen beim „Dance. Summer!“ ab dem 3. September das Bergedorfer Rhythm & Dance Tanzstudio und die Geesthachter Tanzgiesellschaft in Kooperation mit der Bergedorfer Zeitung. „Hier ist jeder willkommen“, sagen Rhythm & Dance-Chef Stefan Meißner und Jan Giesel von der Tanzgiesellschaft.

Egal ob es sich um Neulinge oder Fortgeschrittene, Ältere oder Jüngere, Paare oder Singles handelt – an vier Sonnabenden (zweimal für Kinder, zweimal für Erwachsene) ist für jeden etwas dabei. Der „Dance. Summer!“ ist komplett kostenlos für alle Kurse und Partys und steigt überwiegend Open Air an prominenten Orten.

„Dance. Summer!“ startet am 3. September in Geesthacht

Los geht es am 3. September in der Elbestadt: Wer in der Geesthachter Fußgängerzone unterwegs sein sollte, der wird in Höhe des Currywurst-Pavillons viele Menschen tanzen sehen. Zunächst ist von 14.30 bis 15.30 Uhr Kindertanz für Drei- bis Vierjährige sowie Fünf- bis Achtjährige angesagt, danach die Hip-Hop-Kids ab fünf Jahren (15.30 bis 16.30 Uhr) gefolgt von den Hip-Hop-Teens ab zehn Jahren (16.30 bis 17.30 Uhr). Ab 17.30 Uhr setzt dann der Breakdance-Workshop für alle Altersklassen den Schlusspunkt der ersten „Dance. Summer!“-Etappe. Spontanes Mitmachen ist erwünscht, Treffpunkt und weitere Infos gibt es beim Tanzgiesellschaft-Zelt vor Ort.

Am 10. September wird Bergedorf zur Partyarena

Am folgenden Sonnabend, 10. September, sind dann Bergedorfs Kinder und Jugendliche aufgerufen, den Bahnhofsvorplatz direkt vor dem CCB zur Tanzarena zu machen. Um 15 Uhr geht es los mit Kindertanz und Mini-Hip-Hop-Vorführungen der Drei- bis Siebenjährigen. Um 16 Uhr sind die Achtjährigen und Ältere dran mit ihrer Hip-Hop-Einlage. Und auch hier heißt es zum Abschluss um 17 Uhr wieder: Breakdance.

Am 17. September feiern mit Blick auf die Elbe

Am 17. September lädt Geesthacht dann zur großen Tanzparty unter freiem Himmel auf dem Menzer-Werft-Platz ein. Mit Blick auf die Elbe werden auf dem Roten Platz ab 17 Uhr sieben Kurse (Lady Latin Dance, Linedance, Tanzfit, Discofox, Salsa/Bachata) angeboten. Und um 19 Uhr sollen alle Dämme brechen bei der Freiluftparty für alle bei freiem Eintritt. Jan Giesel freut sich: „Der Dance. Summer! ist genau das Richtige nach dem Corona-Blues, weil wir uns endlich wieder unbeschwert bewegen dürfen.“

Schwungvoller Abschluss in Bergedorf

Den hoffentlich schwungvollen Abschluss gibt es dann am 24. September in Bergedorf. Stefan Meißner öffnet sein Rhythm and Dance-Studio um 17 Uhr für Lady Latin Dance, Discofox und Salsa-Fans. Auch hier soll im Anschluss eine ausgelassene Party um 20 Uhr steigen (Eintritt frei). „Bei schlechtem Wetter haben wir immer die Option, jeweils in die Tanzstudios zu gehen“, so Stefan Meißner.

Für die bessere Planung wird um Anmeldungen gebeten: Tanzgiesellschaft, Tel. 041 52/ 916 29 10 oder info@tanzgiesellschaft.de; Rhythm & Dance, Tel. 040/ 73 09 27 80 oder info@rhythmdance.de; abendblatt.de/dance-summer. Sollte es bei den Freiluftveranstaltungen regnen, zieht die Tanzgesellschaft an die Wärderstraße 8 oder ins Rhythm & Dance am Weidenbaumsweg 139 um.