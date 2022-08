Polizei Bergedorf: Auto schleudert nach Unfall mit Lkw auf Gehweg

Der Reinbeker Redder in Lohbrügge wurde am Morgen gesperrt. Autofahrer klagte über Brust- und Kopfschmerzen und kam in ein Krankenhaus.

Nach einem Unfall auf dem Reinbeker Redder am Dienstagmorgen, musste die Straße gesperrt werden (Symbolfoto).

Hamburg. Auf dem Reinbeker Redder in Lohbrügge ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Berichten der Polizei waren gegen 7.45 Uhr ein Lastwagen und ein Auto an der Einmündung zur Korachstraße zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf den Gehweg geschleudert.

Der 46 Jahre alte Golf-Fahrer sei dabei an Kopf und Brust verletzt worden und musste von Rettern in einem Rettungswagen behandelt werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, konnten die Beamten noch nicht sagen. Er kam in ein Krankenhaus.

Unfall in Lohbrügge: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Weil nach dem Unfall der Reinbeker Redder zwischen der Korachstraße und dem Fanny-David-Weg für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt werden musste, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 9.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Wie es genau zu dem Unfall kam, versuchen nun Ermittler der zuständigen Abteilung bei der Polizei in Bergedorf zu klären. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Autofahrer auf den Reinbeker Redder abbiegen. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer sollt laut Zeugen bei Grün auf die Kreuzung gefahren sein, als es zum Unfall kam.

Der Golf wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt.