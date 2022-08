Lesung mit Hamburger Autorin Alexandra Fröhlich

„Dreck am Stecken“: Opa Heinrich ist tot, aber viele Fremde kommen zur Beerdigung. Ob Opas vergilbtes Tagebuch Aufschluss gibt?

Die Autorin Alexandra Fröhlich liest aus ihrem Roman „Dreck am Stecken“ im BeLaMi.

Bergedorf. Die Biergartenlesungengehen in die nächste Runde: Am Mittwoch, 24. August, ist Autorin Alexandra Fröhlich im BeLaMi zu Gast und liest aus ihrem Roman „Dreck am Stecken“.

Darin geht es um eine Familie, die nach dem Tod des Großvaters mit einigen Überraschungen konfrontiert wird. Denn Opa Heinrich hat ein vergilbtes Tagebuch hinterlassen, das Johannes und seine Brüder erstmal nicht anrühren – sie wollen seine Vergangenheit ruhen lassen.

BeLaMi Bergedorf lädt zur Biergartenlesung

Doch zur Beerdigung erscheinen lauter Menschen, die sie noch nie gesehen haben, eine alte Dame ist sogar aus Argentinien angereist. Was hatte der Großvater mit diesen Leuten zu schaffen? Aus Neugierde beginnt Johannes, das Tagebuch zu lesen. Danach ist klar: Die vier Brüder müssen ihrer Familiengeschichte auf den Grund gehen. Denn Opa hatte Dreck am Stecken. Und zwar nicht zu knapp...

Autorin Alexandra Fröhlich lebt in Hamburg und arbeitet als freie Textchefin für verschiedene Frauenmagazine. Mit ihren Romanen „Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen“ und „Gestorben wird immer“ stand sie monatelang auf der Bestsellerliste. Die Lesung am Mittwoch, 24. August, beginnt um 20.30 an der Holtenklinker Straße 26. Der Eintritt ist frei.