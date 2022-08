Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sind gleich drei Autos an verschiedenen Orten aufgebrochen worden. Was geklaut wurde.

Bergedorf. Autoknacker waren im Bezirk unterwegs: Gleich drei Autos wurden an verschiedenen Orten aufgebrochen, jeweils zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. So schlugen Diebe an der Ernst-Mantius-Straße die hintere rechte Scheibe eines Ford B-Max ein und stahlen einen Karton mit Winterkleidung. Auch ein Audi TT am Gojenbergsweg und ein Audi Q3 an der Spieringstraße wurden aufgebrochen. Was dort gestohlen wurde, ist noch unklar.